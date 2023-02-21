Три страны сообщали РФ о расследовании взрывов на СП

Дания, Германия и Швеция все еще не завершили расследования диверсий на СП, но они сообщали РФ об этих расследованиях.

Дания, Германия и Швеция на сегодняшний день пока не завершили собственные расследования диверсий на российских газопроводах Северные потоки в Балтийском море. Также они пока не могут сказать, когда завершатся эти расследования. Об этом сказано в совместном письме постоянных представителей трех стран при ООН, опубликованном во вторник, 21 февраля.

В приложении к письму напоминается, что в Дании, Швеции и Германии были начаты собственные расследования обстоятельств подрывов российских газопроводов под водой.

"Эти расследования еще не были завершены. На сегодня невозможно сказать, когда они завершатся. Власти Дании, Германии и Швеции находились и находятся в диалоге по расследованию утечек газа, и этот диалог продолжится в той мере, в какой это будет целесообразно", - отмечается в документе.

Три страны сообщали России о ходе текущих расследований, отметчается в документе.

Отметим, что в конце сентября после взрывов возле датского острова Борнхольм в Балтийском море обнаружено в общей сложности четыре утечки на двух трубопроводах.

В ноябре шведские органы безопасности определили, что это серьезная диверсия, однако они не назвали виновника.

Места взрывов находятся в международных водах в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.

Напомним, Россия заявила, что 22 февраля созывает заседание Совета Безопасности ООН по диверсиям на трубопроводах Северный поток и Северный поток - 2.