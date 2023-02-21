Число погибших в результате землетрясений в Турции продолжает расти
Количество погибших в результате землетрясений в Турции в настоящее время превысило 42 тысяч человек. Об этом сообщил Директорат по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) во вторник, 21 февраля.
"Согласно последней полученной информации, всего 42 310 граждан погибли в провинциях Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлиурфа, Диярбакыр, Адана, Адияман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг", - сказано в заявлении.
На сегодняшний день из области эвакуировано 448 018 граждан, добавляет AFAD.
В директорате также сообщили, что после двух землетрясений, произошедших 6 февраля, произошло еще 7184 афтершока.
Добавим, что число жертв новых землетрясений в Турции, которые произошли 20 февраля, увеличилось до шести человек, еще почти 300 людей пострадали.
Кроме того, ранее сообщалось, что серия сильных землетрясений произошла в понедельник, 20 февраля в Турции.
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet