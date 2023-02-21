В Мали погибли миротворцы ООН, подорвавшись на взрывчатке

В результате взрыва погибли трое миротворцев Организации объединенных наций, еще пять получили тяжелые ранения.

Конвой международной миротворческой миссии ООН в Мали (MINUSMA) 21 февраля подорвался на самодельном взрывном устройстве. Об этом сообщает MINUSMA в Твиттер.

Отмечается, что в результате взрыва погибли трое миротворцев, еще пять получили тяжелые ранения.

Напомним, 5 февраля в Конго обстреляли вертолет миссии ООН. Погиб один миротворец.

Ранее на юго-западе Центральноафриканской республики взорвали автомобиль с миротворцами ООН из Танзании. Ранены три человека.