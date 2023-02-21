В МВФ считают возможным полноценный кредит для Украины

Кристалина Георгиева отметила, что украинское государство смогло добиться прогресса в борьбе с коррупцией.

Международный валютный фонд (МВФ) готов оказать существенную экономическую поддержку Украине в рамках новой полноценной кредитной программы, несмотря на то, что он обычно не предоставляет полноценные кредитные программы воюющим странам. Об этом заявила управляющий директор Фонда Кристалина Георгиева в интервью Bloomberg, опубликованном во вторник, 21 февраля.

По ее словам, "основываясь на действиях украинских властей" в Фонде уверены в возможности предоставить "значительную поддержку".

"Мы очень быстро продвигаемся по новой программе, потому что у нас есть прочная основа для нее из программы с мониторингом правления, которую мы только что завершили. Мы, безусловно, говорим о более длительном сроке, потому что очевидно, что вызовы украинской политики не исчезнут в ближайшее время", - объяснила она.

Корпоративное управление и борьба с коррупцией станут основной частью программы, добавила Георгиева.

"Украина может добиться прогресса в борьбе с коррупцией, потому что люди не потерпят, чтобы деньги воровали, когда падают бомбы. Я не слышала ни попыток приукрасить проблему, ни отсутствия желания работать с нами", - резюмировала она.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что в 2023 году потребность в дополнительном внешнем финансировании для покрытия дефицита государственного бюджета Украины составляет 10 млрд долларов.