СМИ узнали, кого в РФ коснутся новые санкции США

Санкционный список пополнится 200 юридическими и физическими лицами: как компаниями, так и рядом чиновников.

Очередные санкции, которые планируют ввести США, затронут практически 200 российских юридических и физических лиц. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal во вторник, 21 февраля.

В санкционный список попадут губернаторы и члены семей российских чиновников.

СМИ отметчает, что ограничительные меры введут также против:

компаний военно-промышленного комплекса,

предприятий, которые занимаются производством сопутствующих материалов,

технологических фирм и сетей, задействованных в обходе санкций.

Министерство финансов США должно представить обновленный список санкций по РФ на этой неделе.

Как уже сообщалось, США планируют ввести новые санкции и меры экспортного контроля в отношении России, которые затронут ее энергетический сектор и военно-промышленный комплекс.