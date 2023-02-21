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СМИ узнали, кого в РФ коснутся новые санкции США

Санкционный список пополнится 200 юридическими и физическими лицами: как компаниями, так и рядом чиновников.
СМИ узнали, кого в РФ коснутся новые санкции США

Очередные санкции, которые планируют ввести США, затронут практически 200 российских юридических и физических лиц. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal во вторник, 21 февраля.

В санкционный список попадут губернаторы и члены семей российских чиновников.

СМИ отметчает, что ограничительные меры введут также против:

  • компаний военно-промышленного комплекса,
  • предприятий, которые занимаются производством сопутствующих материалов,
  • технологических фирм и сетей, задействованных в обходе санкций.

Министерство финансов США должно представить обновленный список санкций по РФ на этой неделе.

Как уже сообщалось, США планируют ввести новые санкции и меры экспортного контроля в отношении России, которые затронут ее энергетический сектор и военно-промышленный комплекс. 

 

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