СМИ узнали, кого в РФ коснутся новые санкции США
Санкционный список пополнится 200 юридическими и физическими лицами: как компаниями, так и рядом чиновников.
Очередные санкции, которые планируют ввести США, затронут практически 200 российских юридических и физических лиц. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal во вторник, 21 февраля.
В санкционный список попадут губернаторы и члены семей российских чиновников.
СМИ отметчает, что ограничительные меры введут также против:
- компаний военно-промышленного комплекса,
- предприятий, которые занимаются производством сопутствующих материалов,
- технологических фирм и сетей, задействованных в обходе санкций.
Министерство финансов США должно представить обновленный список санкций по РФ на этой неделе.
Как уже сообщалось, США планируют ввести новые санкции и меры экспортного контроля в отношении России, которые затронут ее энергетический сектор и военно-промышленный комплекс.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: