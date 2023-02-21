В центре Москвы подожгли гостиницу МКМ - соцсети
Одна из гостиниц в центре Москвы загорелась во вторник, 21 февраля. Она принадлежит одному из крупнейших производителей кабелей в стране. Российские экстренные службы утверждают, что причина происшествия - поджог.
Об этом сообщает ряд российских Telegram-каналов, в частности, Baza, Раньше всех. Ну почти, МК: срочные новости.
Экстренные службы заявили, что горит пятый этаж 16-этажного здания на улице Международной.
В пресс-службе московского управления МЧС сообщили, что огонь охватил пятый этаж гостиницы МКМ
По предварительным данным российских экстренных служб, причиной пожара в здании с гостиницей является поджог.
Сотрудники пожарной службы спасли 50 человек, из них семеро - дети.
В то же время медицинские службы сообщили, что во время пожара пострадали 5 человек, среди них один ребенок.
МКМ (ГК Москабельмет) - российская компания по производству кабельной продукции. Один из лидеров по производству кабельно-проводниковой продукции России.
Напомним, российском городе Уфа вечером в пятницу, 17 февраля, произошел пожар на химическом заводе.
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