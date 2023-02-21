В центре Москвы подожгли гостиницу МКМ - соцсети

Пожар вспыхнул на пятом этаже здания, причиной стал поджог, утверждают местные экстренные службы.

Одна из гостиниц в центре Москвы загорелась во вторник, 21 февраля. Она принадлежит одному из крупнейших производителей кабелей в стране. Российские экстренные службы утверждают, что причина происшествия - поджог.

Об этом сообщает ряд российских Telegram-каналов, в частности, Baza, Раньше всех. Ну почти, МК: срочные новости.

Экстренные службы заявили, что горит пятый этаж 16-этажного здания на улице Международной.

В пресс-службе московского управления МЧС сообщили, что огонь охватил пятый этаж гостиницы МКМ

По предварительным данным российских экстренных служб, причиной пожара в здании с гостиницей является поджог.

Сотрудники пожарной службы спасли 50 человек, из них семеро - дети.

В то же время медицинские службы сообщили, что во время пожара пострадали 5 человек, среди них один ребенок.

МКМ (ГК Москабельмет) - российская компания по производству кабельной продукции. Один из лидеров по производству кабельно-проводниковой продукции России.

Напомним, российском городе Уфа вечером в пятницу, 17 февраля, произошел пожар на химическом заводе.

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