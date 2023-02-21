Украина ожидает от Запада €33 млрд помощи - FT

СМИ отмечает, что ранее страны Запада при схожих конфликтах выделяли больше финансовой помощи и делали это быстрее.

Западные партнеры в 2023 году должны предоставить Украине еще 33 миллиарда евро помощи. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исследование Кильского университета.

За прошлый год Киев получил меньше половины обещанных денег. В частности, по состоянию на декабрь 2022 года Министерство финансов Украины получило 31 млрд из 64 млрд обещанных евро.

Крупнейшим "донором" украинского бюджета стали ЕС и Европейский инвестиционный банк, общая дотация которых составила 30 млрд евро. Большая часть этой суммы – 17,5 млрд евро – еще пока не поступили на счета украинского Минфина.

Министерство финансов Украины в своем прогнозе на следующий год оценило дефицит отечественного бюджета в 38 млрд евро. ЕС обещал регулярную ежемесячную финансовую поддержку Киева размером в 1,5 млрд евро – за год в сумме получится 18 млрд евро.

Издание отметчает, что ранее страны Запада при схожих конфликтах выделяли значительно больше финансовой помощи и делали это быстрее. В частности, во время войны в Персидском заливе, когда расходы США, Германии, Японии и Южной Кореи в несколько раз превышали расходы на помощь Украине.

Напомним, МВФ готов оказать существенную экономическую поддержку Украине в рамках новой полноценной кредитной программы, несмотря на то, что он обычно не предоставляет полноценные кредитные программы воюющим странам.

Кроме того, министр финансов Сергей Марченко заявил, что в 2023 году потребность в дополнительном внешнем финансировании для покрытия дефицита государственного бюджета Украины составляет 10 млрд долларо