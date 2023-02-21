Байден заявил о поддержке суверенитета Молдовы

Президент США Джо Байден заявил, что ему очень важно поддерживать жителей Молдовы, которые хотят стать частью европейской семьи.

Президент США Джо Байден в ходе встречи в Варшаве с президентом Молдовы Майей Санду подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета Молдовы. Об этом во вторник, 21 февраля, говорится на портале Белого дома.

"Президент США Джо Байден пообещал президенту Май Санду укрепить устойчивость Молдовы", - сказано в сообщении.

Уточняется, что речь идет о программе демократических реформ и энергетической безопасности, а также для преодоления последствий войны России против Украины.

Отметим, президент США Джо Байден 21 февраля выступил с речью в Варшаве, куда прибыл после визита в Киев. Американский лидер говорил о солидарности, войне в Украине и новых санкциях против России. В своей речи он упомянул и Молдову. Так, во время своего выступления в Варшаве, Джо Байден сказал, что граждане Молдовы проявляют решительность, хотят двигаться в сторону демократии и вступить в братство европейских стран.

Ранее премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе и перебросить туда своих военных.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с помощью протестов оппозиции и с привлечением людей с военной подготовкой, граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории. РФ рассчитывает напасть на правительственные здания и сменить власть в республике.

Также сообщалось, что премьер Молдовы Дорин Речан заявил, что Приднестровье должно быть демилитаризовано, а российские войска должны уйти.