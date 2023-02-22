В Венгрии посоветовали главе МИД Словакии обратиться к психиатру

Накануне Качер написал пост о войне в Украине, в котором осудил "карпатских коллаборационистов путина", вспомнил венгерского премьера Орбана и завершил пост фразой "Иди нах*й".

Глава парламентского комитета по иностранным делам Венгрии и соучредитель партии власти "Фидес" Жолт Немет отреагировал на заявление главы МИД Словакии Растислава Качера, пославшего венгерского премьера Виктора Орбана "нах**". Немет заявил, что, по его мнению, у словацкого дипломата "есть проблемы с психическим здоровьем". Об этом во вторник. 21 февраля, он сказал во время брифинга.

"Я хорошо знаю господина Качера, ведь он был послом в Будапеште и я несколько раз встречался с ним. Должен сказать, что очень обеспокоен его психическим здоровьем. И посоветовал бы ему крайне срочно посетить психиатра", - сказал политик.

Он добавил, что правительство Венгрии "однозначно отвергает заявления министра".

Из-за слов Качера посла Словакии в Будапеште вызвали для объяснений.

Ранее министр иностранных дел Словакии Растислав Качер выругался в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана. В частности, в Facebook Качер отметил, что восхищается патриотизмом украинцев и их свободолюбием на фоне военных преступлений российской армии.

Он добавил, что встречался с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, и что увидел единство членов ЕС в поддержку свободы и независимости Украины, и только один член Евросоюза, по его словам, "бредит, что поставка оружия продлевает войну".

Качер процитировал премьера Венгрии Виктора Орбана, накануне заявившего, что война в Украине - "конфликт двух славянских государств".

"То есть, пускай русские быстро убивают украинцев… Какая гадость. Как жалко. Как не по-христиански. Святой Мартин Турский постыдился бы за таких христиан. В одном я согласен с этими карпатскими коллаборационистами русских агрессоров. Поставки оружия в Украину затягивают конфликт и оттягивают мир. Крупнейшим поставщиком оружия в Украину является Россия", - написал Качер.

Министр призвал цивилизованный мир "не делать, как Орбан" и не становиться сторонниками Путина.

"Для путинских коллаборационистов, для всех, кто хочет мира ценой разрушения Украины, у меня только одно послание: Идите на *уй!", - резюмировал Качер.

Как уже сообщалось, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно сделал ряд скандальных заявлений насчет Украины. В частности, он сравнил ее с Афганистаном и назвал "ничейной землей".

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