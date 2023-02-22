Латвия готова стать адвокатом Украины на спецтрибунале над РФ

Агрессия России нанесла ущерб и разрушениям украинской инфраструктуре, городам и общинам более чем на 750 млрд грн.

Латвия готова выполнять для Украины роль адвоката во время спецтрибунала над Российской Федерацией. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщил заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк в Facebook.

Политик указала, что этот вопрос уже обсуждался во время встречи с министром юстиции Латвии Инессой Либиной-Эгнер. Также поднимался вопрос юридического сопровождения конфискации замороженных российских активов на восстановление Украины.

"Это один из вопросов, связанных с созданием международного спецтрибунала по наказанию России за преступление агрессии против Украины. Соответствующие юридические механизмы конфискации замороженных подсанкционных активов России должны быть созданы на уровне ЕС. Минюст страны заверил, что Латвия будет выполнять роль адвоката Украины в этом вопросе", - написала Кондратюк.

Заместитель председателя ВРУ отметила, что агрессия России очень дорого обходится Украине. И по предварительным данным, ущерб украинской инфраструктуре, городам и общинам уже превысил сумму в 750 млрд грн.

"Поэтому лишь одной заморозки российских средств и активов странами ЕС - недостаточно. Эти средства должны быть конфискованы и как можно быстрее пойти на восстановление Украины, не дожидаясь завершения войны" , - заявила Кондратюк.

Отметим, власти Латвии поддержали поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины. Они предусматривают возможность безвозмездно передать принадлежащие государству транспортные средства в собственность правительства Украины.

Напомним, по словам президента Латвии Эгилса Левитса, помощь страны Украине достигла 0,93% латвийского ВВП.