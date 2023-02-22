Премьер-министр Израиля посетит Украину - СМИ

Если такой визит состоится, Нетаньяху примет в Киеве президент Украины Владимир Зеленский.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время может приехать в Киев. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает Israel Hayom.

Источники издания сообщают, что в правительстве уже обсуждают организационные моменты такого визита.

По предварительной информации, глава израильского правительства намерен в киеве встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источники газеты сообщают, что официальное приглашение посетить Украину израильскому премьеру уже передано, однако окончательные сроки возможной поездки пока не согласованы.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что готов стать посредником в переговорах между Украиной и Россией, если ему снова предложат.