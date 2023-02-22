ЕС призвал РФ вернуться к ядерному соглашению

Россия решила приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

В ЕС считают, что Россия должна выполнить обязательства по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и дать доступ США для инспекции на свои ядерные арсеналы. Об этом во вторник, 21 февраля, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

В документе сказано, что подписанный ранее договор повышает стратегическую стабильность и взаимное доверие между двумя крупнейшими ядерными державами - США и РФ.

В заявлении указывается, что приостановка действия договора или истечение срока его действия без надлежащего последующего соглашения "подорвет архитектуру европейской безопасности и существенно отбросит назад усилия по контролю над вооружениями".

В ЕС отметили, что потеря контроля над ядерным арсеналом не отвечает интересам ни одного из государств-участников СНВ-3, ни какой-либо другой страны.

Брюссель призвал Москву содействовать проверкам и соблюдать договор.

Напомним, во время обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке участия Россия в ДСНВ. Также он приказал готовиться к началу ядерных испытаний, если США это сделают.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что такое решение России демонтирует всю архитектуру контроля над вооружениями.