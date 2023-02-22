В Польше сообщили, когда отправят в Украину танки

Кроме танков Польша готова передать Украине истребители, однако данный шаг должен быть поддержан коалицией.

Польша предоставит Украине 14 танков Leopard 2 в течение ближайших двух-трех недель после завершения подготовки украинских войск на этих боевых машинах. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает CNN со ссылкой на спикер министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясина.

При этом он подчеркнул, что его страна поддерживает и отправку истребителей в Украину, но еще должен быть достигнут консенсус между странами НАТО.

"Так же как это было с танками, мы надеемся, что эта коалиция будет достаточно большой, чтобы все больше поддерживать украинцев. Реактивные самолеты очень полезны на украинской войне. Но мы являемся членом НАТО и хотим достичь согласия по всем таким вопросам, чтобы участвовать в этом вместе, потому что альянс сильнее, когда мы вместе", - резюмировал он.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что инициатива по передаче западных истребителей Киеву уже существует, осталось лишь организовать "самолетную коалицию".

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что для защиты неба Украине нужны до 200 истребителей.