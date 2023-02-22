Воинственный тон без конкретики: британская разведка о выступлении Путина

В британской разведке объяснили, почему вчерашнее обращение Путина не достигло желаемого эффекта.

| Автор: Мальцева Ольга

Вчера, 21 февраля президент России Владимир Путин выступил с первым с 2021 года посланием "О положении страны". Он дал понять, что намерен продолжать "специальную военную операцию" в Украине. Об этом сообщают в Министерстве обороны Великобритании.

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Сообщается, что он охарактеризовал западные элиты как "ставшие символом тотальной беспринципной лжи", и приостановил действие нового Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

Хотя Путин продолжил воинственный тон, который он использовал в своих речах в течение последних шести месяцев, однако не раскрыл никаких практических мер, которые могли бы вывести Россию из нынешнего тупика на поле боя.

"Путин продолжает представлять противоречивый нарратив об экзистенциальной борьбе, настаивая на том, что в России все хорошо и все идет по плану. Это делает оба месседжа неэффективными", - говорится в разведке.

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Напомним, Владимир Путин назвал Украину "порабощенной" Западом. Глава кремлевского режима не постеснялся назвать уже всю Украину "историческими территориями" России.