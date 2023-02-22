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В Белгородской области сообщили о "прилетах" с разрушениями: фото

В городе Шебекино сообщают о "прилете" с разрушениями объектов и пострадавшими.
 |  Автор: Мальцева Ольга
В Белгородской области сообщили о "прилетах" с разрушениями: фото
Иллюстративное фото / ЕРА/UPG

В городе Шебекино, Белгородской области, что в России сообщают о якобы обстрелах, в результате которых есть разрушения гражданских объектов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

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"По предварительным данным, пострадавших нет. Есть разрушения гражданских объектов: снаряды попали в частный сектор - в 3 домах выбиты окна, посечены заборы и фасады. Оперативными службами продолжается подомовой обход территории", - сообщил он. 

Позже он добавил, что снаряды попали в торговый центр, в результате чего он загорелся. 

По предварительным данным, есть один пострадавший. Мужчину с осколочными ранениями доставили в больницу. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. Оперативные службы находятся на месте, спасатели приступили к тушению.

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Он добавил фото с места происшествия и показал последствия "прилета". 

Напомним, во многих городах России по радио объявили воздушную тревогу. На многих радиостанциях России была объявлена воздушная тревога и угроза ракетного удара.

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