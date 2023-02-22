В Белгородской области сообщили о "прилетах" с разрушениями: фото
В городе Шебекино, Белгородской области, что в России сообщают о якобы обстрелах, в результате которых есть разрушения гражданских объектов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.
Читайте также: Папа Римский призвал прекратить огонь на годовщину войны в Украине
"По предварительным данным, пострадавших нет. Есть разрушения гражданских объектов: снаряды попали в частный сектор - в 3 домах выбиты окна, посечены заборы и фасады. Оперативными службами продолжается подомовой обход территории", - сообщил он.
Позже он добавил, что снаряды попали в торговый центр, в результате чего он загорелся.
По предварительным данным, есть один пострадавший. Мужчину с осколочными ранениями доставили в больницу. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. Оперативные службы находятся на месте, спасатели приступили к тушению.
Читайте также: Многие пожары в России не случайность - глава ГУР
Он добавил фото с места происшествия и показал последствия "прилета".
Напомним, во многих городах России по радио объявили воздушную тревогу. На многих радиостанциях России была объявлена воздушная тревога и угроза ракетного удара.