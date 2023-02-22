"Яйцо Годзиллы": появилось видео загадочной сферы в Японии

Местные жители называют странный сферический предмет "яйцом Годзиллы" и даже объектом из космоса.

Большую металлическую сферу обнаружили на берегу японского города Хамамацу. Находку первым увидел местный житель. Однако власти пока не могут сказать, что это такое, сообщает BBC в среду, 22 февраля.

Полиция и взрывотехники, направленные на расследование, пока не установили происхождение предмета. Однако, по их словам, сфера пуста и не представляет угрозы. По предварительной версии, это разновидность буя.

Местные жители называют загадочную находку "яйцом Годзиллы", "швартовным буем" и объектом из космоса.

Японская телекомпания NHK обнародовала видео, где два чиновника на пляже Энсухама смотрят на ржавую металлическую сферу шириной около 1,5 м.

Власти огородили территорию и провели рентгеновские исследования, которые подтвердили, что объект безопасен.

В ближайшее время объект транспортируют с пляжа, добавили местные власти.

СМИ отметчает, что такие находки обычно не вызывают подозрений, однако это произошло на фоне истории со сбитыми над США неизвестными объектами.