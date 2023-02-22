Минфин РФ впервые за полгода не смог разместить облигации

Российское министерство в январе текущего года разместило ценные бумаги на 210 миллиардов рублей.

Министерство финансов России признало несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с погашением в июле 2036 года. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщает российское провластное издание Коммерсантъ со ссылкой на заявление минфина.

Ведомство заявляет, что аукцион признали несостоявшимся по причине отсутствия заявок по "приемлемым уровням цен".

Отметим, что минфин РФ ранее заявлял, что в первом квартале 2023 года планирует разместить ОФЗ объемом 800 млрд рублей.

В январе 2023 года министерство разместило бумаги на 210 млрд рублей.

Отметим, Министерство финансов во вторник, 21 февраля разместило на аукционах военных облигаций на 9,5 миллиарда гривен в эквиваленте.