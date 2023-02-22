В Балтийском море загорелось судно, экипаж эвакуирован

Эвакуированы 15 членов экипажа корабля, дрейфующего в направлении западного побережья Рижского залива.

На грузовом судне Escape ночью 22 февраля возник пожар, который не удалось потушить системой безопасности на борту. Об этом сообщает пресс-служба Морских сил Латвии, передает издание Baltijas Balss.

Отмечается, что судно под флагом Нидердандов вышло из литовского порта Клайпеда и направлялось в столицу Латвии Ригу.

Все 15 членов экипажа покинули корабль, дрейфующий в направлении западного побережья Рижского залива. Моряков эвакуировали с помощью спасательной шлюпки.

В район инцидента в Балтийском море Латвийский морской спасательный координационный центр направил два буксира, оснащенных цистернами для воды и пеногенераторами.

По предварительной информации, пожар возник в машинном отделении, а затем распространился на другие части корабля.

Судно дрейфует примерно в девять километрах от берега. На его борту находятся полимеры и краски. Однако нет признаков того, что огонь достиг контейнеров.

По словам представителя Управления окружающей среды Латвии, пока нет опасности для окружающей среды, связанной с пожаром на судне.

Напомним, на борту судна, которое перевозило из Южной Кореи 4500 новых автомобилей Chery, произошел пожар. Авария случилась у берегов Вьетнама.

Ранее в порту Херсона после ракетной атаки России загорелось турецкое судно Tuzla.