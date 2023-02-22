В Словакии разбился самолет: есть погибшие

Авиакатастрофа произошла в Тренчинском крае, в результате нее погибло не менее четырех человек, отметил Мартин Балко.

Крушение небольшого самолета в Тренчинском крае Словакии унесло жизни по меньше мере четырех человек. Об этом в среду, 22 февраля, сообщила словацкая газета Pravda со ссылкой на врача оперативного центра службы скорой медицинской помощи Мартина Балко.

"По предварительной информации, в результате аварии погибли четыре человека, число пострадавших неизвестно", - рассказал он.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причина трагедии, добавил медик.

Напомним, 20 февраля Кабинет министров перенес конечную дату подачи отчета правительственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы вертолета в Броварах Киевской области с 18 февраля на 31 марта.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: bigmir)net в facebook

Как известно, 18 января в Броварах возле детского сада упал и разбился вертолет ГСЧС, на борту которого находилось девять человек, в том числе руководство МВД.