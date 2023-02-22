Британия "разогревает" производство оружия для Украины - Уоллес

Глава британского минобороны отметил, что Лондон заключил контракты с производителями вооружения.

Великобритания начала "разогревать" производство оружия с целью помочь Украине. Об этом заявил британский министр обороны Британии Бен Уоллес, сообщает Reuters в среду, 22 февраля.

Чиновник, в частности, рассказал о том, имеет ли Великобритания коммерческий потенциал, чтобы продолжать поставлять Украине артиллерийские снаряды и прочее оружие.

"Мы заключили контракты... Мы уже начали получать некоторые поставки этого для нашего собственного пополнения, а также некоторые для Украины", - отметил он.

По его словам, снаряды можно изготовить достаточно быстро, однако "главное - убедиться, что мы размещаем заказы, а мы начали размещать эти заказы в течение последних 10 месяцев, и это начинает как бы разогревать эти производственные линии".

Отметим, согласно заявлению Уоллеса, Украина может испытывать некоторый дефицит боеприпасов, однако это лишь вопрос времени. Поскольку у западных партнеров нет стратегических проблем с продолжением обеспечения военных потребностей Украины.