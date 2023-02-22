Польша подготовила танки Leopard к отправке в Украину - Дуда

Польский президент отметил, что украинские защитники смогут получить эти танки в течение ближайшего месяца.

Польша подготовила танки Leopard 2 к отправке в Украину. Их доставят в течение месяца. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN, опубликованном в среду, 22 февраля.

"Сегодня наши танки Leopard готовы для Украины. В нашем учебном центре на танках Leopard тренируются украинские танкисты, мы готовим их прямо сейчас, идет цикл обучения", - рассказал он.

Украинские военные, которых ныне обучают в Польше, "в течение одного месяца будут готовы вернуться в Украину вместе с танками", добавил польский лидер.

Вместе с тем, он также отметил, что у Польши есть серьезные проблемы с получением запасных частей для немецкий танков.

"Это не только у нас - эти проблемы довольно распространены. У других стран тоже есть проблемы с Leopard, потому что у немцев серьезные проблемы с поставками запчастей. Мы не понимаем этой ситуации, но так оно и есть", - резюмировал Дуда.

Добавим, что Испания передаст Украине шесть своих танков Leopard-2 немецкого производства и готова увеличить поставки.

Кроме того, Португалия готова отправить в Украину три боевых танка Leopard 2A6 в марте этого года.