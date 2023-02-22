Литва призвала разместить в Балтии дополнительное вооружение

Особое внимание на границе между балтийскими странами и Российской Федерацией следует уделить воздушному пространству, считают в Вильнюсе.

Литовский лидер Гитанас Науседа призвал президента США Джо Байдена "повлиять" на НАТО, чтобы Альянс разместил дополнительную военную технику, в том числе HIMARS и ударные вертолеты, в странах Балтии. Об этом в среду, 22 февраля, пишет Sky News.

Как отмечает издание, речь идет о развертывании так называемых критически важных средств - системах наблюдения за воздушным пространством, ударных вертолетах, артсистемах HIMARS.

"Мы вряд ли можем позволить себе их приобрести, но их могли бы разместить союзники в странах Балтии на ротационной основе", - предложил Науседа.

С таким предложением он обратился к Байдену на встрече в Варшаве.

Напомним, представители Литвы будут бойкотировать зимнюю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене после того, как Австрия допустила российскую делегацию к участию.

Отметим, что Байден во время своего выступления в Варшаве обратился к россиянам и заверил, что США не собираются оказывать агрессию в отношении РФ.

Кроме того, Байден в ходе встречи в Варшаве с президентом Молдовы Майей Санду подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета Молдовы.

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