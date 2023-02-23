Российский дипломат заверил, что в "этом конфликте" РФ не применит ядерку

Ядерная риторика постоянно присутствует в угрозах российских политиков и "экспертов", которые предлагают Кремлю использовать ядерное оружие.

Москва не планирует применять ядерное оружие в войне против Украины. Об этом в среду, 22 февраля, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью британскому радио LBC.

В то же время, он отметил, что речь идет об "этом конфликте".

"В этом конфликте? Нет, у нас есть очень четкая доктрина, и она описывает очень точный случай, когда может быть использовано ядерное оружие: если на Россию будет впервые осуществлено ядерное нападение и если конвенционное нападение будет настолько серьезным, что под угрозой окажется существование нашего государства", - пояснил российский посол.

Говоря о приостановлении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), он отметил, что речь идет о приостановлении "процедур верификации" стратегического ядерного оружия.

"Однако мы являемся ответственными участниками (договора), и ограничения на ядерные боеголовки останутся в силе, мы будем придерживаться тех ограничений, которые были записаны в договоре", - заверил Келин.