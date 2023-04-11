Россия усиливает десантников новым оружием для наступления - британская разведка

Армия РФ получила системы Солнцепек для наступления.

| Автор: Мальцева Ольга

Армия РФ начала предоставлять своим воздушно-десантным войскам системы залпового огня ТОС-1А. Передача может указывать на будущую роль ВДВ в наступательных операциях в Украине. Об этом сообщают в Министерстве обороны Великобритании.

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В разведке сообщают, что по состоянию на 03 апреля 2023 года российские СМИ сообщили о передаче термобарических реактивных систем залпового огня ТОС-1А воздушно-десантным войскам России.

Высокоразрушающая система ТОС-1А, которую Россия называет "тяжелым огнеметом", обычно используется российскими специализированными войсками химической, биологической и радиологической защиты в Украине, и ранее официально не была связана с ВДВ.

"Эта передача, вероятно, указывает на будущую роль ВДВ в наступательных операциях в Украине. Это, вероятно, является частью усилий по восстановлению ВДВ после того, как они понесли значительные потери в первые девять месяцев войны", - сообщают в Минобороны.

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Напомним, в РФ произошло мощное извержение вулкана. Высота столба пепла превышает 10 км, что представляет повышенную угрозу авиации. В окрестных селах сильный пеплопад.