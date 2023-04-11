Канада ввела санкции против ряда российских компаний и россиян

Санкционный список пополнили юридические и физические лица, которые связаны с ЧВК Вагнера и авиационным сектором.

Канада ввела санкции против 14 человек и 34 компаний из РФ, которые связаны с ЧВК Вагнера и авиационным сектором. Об этом сообщает пресс-служба правительства Канады во вторник, 11 апреля.

В санкционный список попали:

Александр Иванов - совершал военные преступления против украинцев в Буче - военнослужащий 64 отдельной мотострелковой бригады 35 ОА ВВО;

Валерий Захаров - ученый в области комплексного освоения недр;

Николай Паньков - заместителя министра обороны РФ - госсекретарь по вопросам кадрового и кадрового обеспечения. Он обеспечивает поддержку ВС РФ, участвующих во вторжении в Украину, и осуществляет надзор за ними;

Андрей Комогорцев - гендиректор Рыбинского завод приборостроения - предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ, осуществляющего разработку и производство ракетного вооружения для нужд ВС РФ;

Виктор Мячин - соучредитель кооператива Озеро, участвует в создании финансовой базы путинского режима;

Сергей Руднов - основатель и руководителем нескольких медиа-компаний, в том числе Балтийская Медиагруппа и ЗАО Издательский дом Комсомольская правда. Поддерживает действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также ее стабильности и безопасности;

Ильхам Мамедхасан оглы Рахимов - российский и азербайджанский ученый-правовед, одноклассник и близкий друг Путина;

Николай Егоров - заместитель главы правления Антипинского НПЗ;

Алексей Исайкин - российский предприниматель, создатель и руководитель авиакомпании Волга-Днепр;

Вадим Добров - гендиректор акционерного общества Научно-производственное предприятие Исток имени А.И. Шокина;

Владимир Иванов - гендиректор АЛ Энергия;

Леонид Пономарев - гендиректор АО Уральское проектно-конструкторское бюро Деталь;

Рустам Нургалиевич Минниханов - глава Республики Татарстан;

Гульсина Ахатовна Минниханова - супруга главы Татарстана, предприниматель.

Помимо этого, в санкционный список попала подконтрольная главе ЧВК Вагнера Евгению Пригожину компания Конкорд менеджмент и консалтинг и группа компаний Волга-Днепр.

Отметим, президент Сербии Александар Вучич призвал РФ прекратить вербовку жителей страны для участия в военных действиях на стороне ЧВК Вагнер в Украине.

Позже он заявил, что все сербские "вагнеровцы" будут арестованы по возвращению домой.

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