Новые столкновения в Карабахе. Что известно

Армения и Азербайджан говорят о новых столкновениях на границе близ Лачинского коридора, который контролируют российские миротворцы.

В Нагорном Карабахе снова неспокойно. Минобороны Армении заявляет, что около 4 часов дня по местному времени армянские военные были обстреляны в районе села Тех на армянской территории недалеко от азербайджанского города Лачин, мимо которого проходит дорога, соединяющая Армению с той частью Карабаха, где продолжают жить армяне. Российские миротворцы контролируют эту дорогу и армянский анклав.

Министерство обороны Азербайджана заявляет, что позиции азербайджанских войск близ самого Лачина были обстреляны со стороны Армении. Классическая ситуация для конфликта между этими странами.

И Армения, и Азербайджан сообщают, что есть погибшие и раненые с их стороны.

Ответственность россиян

Российские миротворцы были введены в район нынешних столкновений по соглашению от ноября 2020 года, которое подписали Россия, Азербайджан и Армения. Они контролируют ту часть территории Карабаха, где живут армяне. Ранее город Лачин, что на пути в Карабах, был занятармянской стороной, но был возвращен по упомянутому соглашению, когда Азербайджан победил в 44-дневной войне осенью 2020 года.

С тех пор стороны пытаются договориться о том, где проходит между ними граница, используя советские карты разных лет. За 30 с лишним лет военного конфликта стороны не смогли начать демаркацию этих территорий.

Не первый раз

Азербайджанскую сторону, имеющую военное преимущество, не раз обвиняли в попытке захвата уже территории Армении. Так, в мае 2021 года, судя по всему, азербайджанские военные продвинулисьна несколько километров вглубь Армении. А в сентябре прошлого года на границе произошли самые крупные с последней войны столкновения, унесшие десятки жизней с обеих сторон.

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении заявила в конце марта, что, по ее расчетам, в районе Корнидзора (соседнего с Техом села) азербайджанская сторона как минимум в пяти точках продвинулась вглубь территории Армении на расстояние от 100 до 300 метров. Жители села Тех рассказали, что азербайджанцы уже две недели продолжают находиться на территории, принадлежащей селу, и проводят там инженерные работы.

Эта территория оказалась проблемной для пограничников с двух сторон. Неделю назад, касаясь ситуации в селе Тех, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что точки дислокации пограничников на семи километрах из 12 уже определены, а на пяти километрах работы продолжаются.

В начале марта в Нагорном Карабахе произошла перестрелка между армянской полицией и азербайджанскими военными, без жертв не обошлось. Версии сторон о причинах стычки кардинально расходятся: азербайджанцы говорят, что их военные пытались проверить машину, предположительно перевозившую оружие и боеприпасы, армяне - что их полицейские просто ехали на службу и попали в засаду.