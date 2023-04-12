Джо Байден прокомментировал дело задержанного в РФ журналиста WSJ

В российском Екатеринбурге был задержан Эван Гершкович, 31-летний американец, чьи родители эмигрировали в США из Одессы и Москвы.

Президент США Джо Байден назвал задержание Россией американского журналиста Эвана Гершковича "полностью незаконным" и отметил, что американские дипломаты до сих пор не получили доступ к нему. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает The Hill.

"Мы четко даем понять, что происходящее является абсолютно незаконным, и мы это объявили", - сказал Байден перед отлетом в Ирландию.

Комментируя то, что сотрудники посольства США до сих пор не добились встречи с журналистом, Байден отметил: "Это не из-за отсутствия попыток".

Кроме того, во время авиаперелета Байден провел телефонный разговор с родителями задержанного репортера.

Во время разговора президент США "дал понять, что его команда национальной безопасности была и будет сосредоточена на обеспечении освобождения Эвана" и других незаконно удерживаемых Россией.

В конце марта в российском Екатеринбурге был задержан Эван Гершкович. Он долгое время жил в России, работая на зарубежные издания. В течение последнего года писал для The Wall Street Journal.

Напомним, 30 марта, в России силовики задержали гражданина США, журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. ФСБ обвинила его в "шпионаже за предприятием российского ВПК". Суд заключил журналиста под стражу на срок до 29 мая.

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet