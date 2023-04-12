Россия испытала межконтинентальную ракету
Министерство обороны РФ провело испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, ее боевая часть поразила цель на полигоне в Казахстане. Об этом во вторник, 11 апреля, пишут российские СМИ и Минобороны РФ.
Сообщается, что пуск межконтинентальной баллистической ракеты происходил с полигона Капустин Яр в Астраханской области.
Целью запуска стало "испытание перспективного боевого оснащения".
"Учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне Сары-Наган в Казахстане", - сообщили в оборонном ведомстве РФ.
"Пуск позволил подтвердить правильность схемно-конструктивных и технических решений, применяемых при разработке новых ракетных комплексов стратегического назначения", - заявили в министерстве.
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