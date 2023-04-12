США отреагировали на информацию о возможных поставках оружия из Египта в РФ

Египет - один из ближайших союзников США на Среднем Востоке. Страна получает крупные объемы американской финансовой и военной помощи.

США не располагают данными, которые бы указывали на передачу Египтом вооружения для России. Об этом заявил во вторник 11 апреля, представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби, во время видеобрифинга.

"У нас нет информации, которая бы указывала на то, что Египет передал оружие России", - сказал он.

По его словам, Египет в настоящее время является важным партнером США в сфере безопасности и продолжает им оставаться.

Так Кирби прокомментировал публикации в американских СМИ, в которых указывалось со ссылкой на попавшие в открытый доступ секретные документы США, что Египет якобы планировал передать России ракеты.

В частности, The Washington Post со ссылкой на полученные секретные документы, сообщил, что президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси в феврале планировал произвести 40 тыс. ракет якобы для России и поручил чиновникам держать в тайне производство и отгрузку ракет, "чтобы избежать проблем с Западом".

WP получил документ из массива изображений секретных файлов, размещенных в феврале и марте на Discord, популярном среди геймеров приложении для общения в чате. В документе, который датирован 17 февраля 2023 года, описан разговор, состоявшийся между Ас-Сиси и руководством египетской армии.

В свою очередь, представитель египетского министерства иностранных дел Ахмед Абу Зейд подчеркнул в разговоре с Washington Post, что Египет "с самого начала войны в Украине придерживается политики невмешательства", "старается в равной степени дистанцироваться от обеих сторон" и призывает их "прекратить огонь и достичь политического соглашения с помощью переговоров".

Напомним, в Пентагоне признали, что в Сеть попала очень секретная информация, обнародование которой представляет очень серьезный риск для нацбезопасности.

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