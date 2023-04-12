Контрнаступление Украины имеет все шансы на успех - Пентагон

США и союзники будут продолжать оказывать военную помощь, чтобы обороноспособность Украины оставалась на высоком уровне.

Украина обладает всеми возможностями, чтобы добиться успеха в наступлении на фронте. Союзники обучили большое количество украинских военных и продолжают оказывать техническую помощь. Об этом во вторник, 11 апреля, заявил министр обороны США Ллойд Остин, во время пресс-конференции.

"У ВСУ есть все необходимые возможности, чтобы добиться успеха. Мы обучили, подготовили огромное количество личного состава и предоставили большое количество платформ. Я думаю, что они в достаточной степени готовы к продолжению наступательных действий и операций", - отметил Остин.

При этом, глава Пентагона подчеркнул, что США и союзники будут продолжать оказывать военную помощь Украине, чтобы обороноспособность страны оставалась на высоком уровне.

"Я уверен, что руководство Украины будет продолжать бороться с противником. У них есть план, но только президент Украины и руководство страны знают подробности этих планов", - добавил глава Пентагона.

Отметим, Резников ранее заявил, что украинские военные готовят контрнаступление, а подходящее время для него будет выберет Генеральный штаб ВСУ.

Глава Минобороны также отметил, что Украина формирует контрударные корпуса. Они могут нанести сразу несколько контрударов по российским агрессорам.

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