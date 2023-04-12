Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

В Румынии проходит Первая Черноморская конференция по безопасности

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел переговоры с румынским коллегой Богданом Ауреску.
В Румынии проходит Первая Черноморская конференция по безопасности

Украина и Румыния проводят в Бухаресте Первую Черноморскую конференцию по безопасности в рамках работы Международной Крымской платформы. Об этом сообщает Ukraine Media Center.

Более 200 экспертов, политических и государственных деятелей из разных стран мира собрались в столице Румынии, чтобы обсудить вызовы, стоящие перед странами Черноморского региона из-за агрессии РФ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел переговоры с румынским коллегой Богданом Ауреску. Одной из тем обсуждений стало укрепление безопасности в Черноморском регионе.

"Мы обсудили ряд двусторонних и региональных вопросов, направленных на усиление безопасности в Черноморском регионе и за его пределами", - отметил он.

Напомним, ранее Украина инициировала проведение с Румынией первой Черноморской конференции безопасности.

Также сообщалось, что второй Парламентский саммит Крымской платформы пройдет осенью в Праге.

 

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK