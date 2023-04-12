Большинство белорусов против размещения российского ЯО в стране - опрос

Положительно идею размещения ядерного оружия России на своей территории оценивают лишь четверть граждан.

Большинство граждан Беларуси против установления российского ядерного оружия (ЯО) на территории их страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Chatham House.

"Опрос проведен с помощью интернет-интервью (CAWI), что на практике означает, что выборка была ограничена пользователям интернета", - сообщили в центре.

Исследователи спросили, как часто они получают новости из разных источников. Таким образом, выделилось четыре группы:

аудитория и государственных, и негосударственных медиа - 26%;

аудитория негосударственных медиа - 18%;

аудитория государственных медиа - 37%;

те, кто редко смотрит оба типа СМИ - 19%.

Количество белорусов, получающих информацию из государственных медиа, по сравнению с показателями предыдущего опроса выросло на 2% - с 35% до 37%.

По информации Chatham House 44% опрошенных явно выражает свое несогласие с полномасштабным вторжением России в Украину. Еще четверть не может ответить на вопрос по отношению к военным действиям.

Противников действий российских войск больше, чем сторонников во всех сегментах, кроме аудитории государственных СМИ. Среди читающих государственные медиа военную агрессию РФ явно поддерживают - 53%.

Исследование показывает, что в Беларуси сохраняется неприятие размещения российского ядерного оружия на территории страны. Позитивно смотрят на эту идею только 25% опрошенных.

Тогда же как негативное отношение преобладает среди всех медиасегментов, включая аудиторию государственных СМИ.

Большинство - 70% белорусов - поддерживают только экономическую интеграцию с Россией - без политической и военной.

Вариант "вхождения в состав России" выбрали всего 4% опрошенных. Против каких-либо союзов высказались 17%.

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Как известно, 25 марта глава Кремля Владимир Путин заявил, что Москва договорилась с Минском о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси.

Лидер правящего режима Беларуси Александр Лукашенко заявил, что при нарастании угроз в стране может быть введено стратегическое ядерное оружие и для него якобы уже готова инфраструктура.

Напомним, ранее мы уже сообщали, что Лукашенко проводит встречу в Минске с Шойгу. Формальный глава РБ пожаловался российскому чиновнику, что "западные страны не выполняют договоренности о гарантиях безопасности, которые давались в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод ядерного оружия" и поэтому белорусский режим хочет гарантий от России.

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