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Большинство белорусов против размещения российского ЯО в стране - опрос

Положительно идею размещения ядерного оружия России на своей территории оценивают лишь четверть граждан.
Большинство белорусов против размещения российского ЯО в стране - опрос

Большинство граждан Беларуси против установления российского ядерного оружия (ЯО) на территории их страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Chatham House.

"Опрос проведен с помощью интернет-интервью (CAWI), что на практике означает, что выборка была ограничена пользователям интернета", - сообщили в центре.

Исследователи спросили, как часто они получают новости из разных источников. Таким образом, выделилось четыре группы:

  • аудитория и государственных, и негосударственных медиа - 26%;
  • аудитория негосударственных медиа - 18%;
  • аудитория государственных медиа - 37%;
  • те, кто редко смотрит оба типа СМИ - 19%.

Количество белорусов, получающих информацию из государственных медиа, по сравнению с показателями предыдущего опроса выросло на 2% - с 35% до 37%.

По информации Chatham House 44% опрошенных явно выражает свое несогласие с полномасштабным вторжением России в Украину. Еще четверть не может ответить на вопрос по отношению к военным действиям.

Противников действий российских войск больше, чем сторонников во всех сегментах, кроме аудитории государственных СМИ. Среди читающих государственные медиа военную агрессию РФ явно поддерживают - 53%.

Исследование показывает, что в Беларуси сохраняется неприятие размещения российского ядерного оружия на территории страны. Позитивно смотрят на эту идею только 25% опрошенных.

Тогда же как негативное отношение преобладает среди всех медиасегментов, включая аудиторию государственных СМИ.

Большинство - 70% белорусов - поддерживают только экономическую интеграцию с Россией - без политической и военной.

Вариант "вхождения в состав России" выбрали всего 4% опрошенных. Против каких-либо союзов высказались 17%.

Chatham House - Belarus - XV (ru).pdf from ssuser7bc673

 

Как известно, 25 марта глава Кремля Владимир Путин заявил, что Москва договорилась с Минском о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси.

Лидер правящего режима Беларуси Александр Лукашенко заявил, что при нарастании угроз в стране может быть введено стратегическое ядерное оружие и для него якобы уже готова инфраструктура.

Напомним, ранее мы уже сообщали, что Лукашенко проводит встречу в Минске с Шойгу. Формальный глава РБ пожаловался российскому чиновнику, что "западные страны не выполняют договоренности о гарантиях безопасности, которые давались в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод ядерного оружия" и поэтому белорусский режим хочет гарантий от России.

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