Страны G7 могут договориться о санкциях в алмазной отрасли РФ - СМИ

СМИ сообщили о возможных санкциях стран G7 против российской алмазодобывающей компании Алроса.

Страны G7 могут договориться о введении санкций в отношении алмазов весом 1 карат российской алмазодобывающей компании Алроса в ходе саммита, который пройдет 19-21 мая в Хиросиме. Об этом в среду, 12 апреля, сообщила газета The Economic Times со ссылкой на руководителей ювелирной отрасли.

"Мы слышали из разных источников, что будут новые санкции, которые начнутся с мер в отношении крупных алмазов", - отметил председатель индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Випул Шах.

Как пишет издание, в настоящее время в Индии ограняют и полируют около 90% алмазов мира.

Ранее сообщалось, что Минфин США объявил новые санкции против России.

Также дополнительные санкции против РФ ввела Великобритания.

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