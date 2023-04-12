Генсек ООН потребовал наказать тех, кто казнил украинского солдата

В сети появилось видео, на котором российские захватчики на камеру жестоко казнят украинского защитника.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пришел в ужас, когда просмотрел видео, на котором российские захватчики казнят украинского военнослужащего. Об этом в среду, 12 апреля, заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, пишет Anadolu.

"После того, как Гутерриш увидел видео с жестокой казнью, он потребовал привлечь к ответственности всех виновных", - указал Дюжаррик.

Он же отметил, что происходящее на видео "не единичный случай".

Дюжаррик подчеркнул, что миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине "потрясена этими особенно ужасными" видео.

"Малейшее нарушение должно быть надлежащим образом расследовано, виновные должны быть привлечены к ответственности", - передал слова Генсека ООН его пресс-секретарь.

Напомним, в среду, 11 апреля, в сети появилось видео, как россияне жестоко пытают украинского военнопленного и отрезают ему голову.

На видео отреагировал Владимир Зеленский, а в СБУ пообещали наказать российских военных преступников.

Также Украина обратилась в МУС из-за казни военного

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