США и Латвия подтвердили присутствие в Украине своего военного контингента

Военный контингент США находится в американском посольстве в Украины и помогает с подотчетностью военной помощи Украине.

В США и Латвии подтвердили, что в Украине находится незначительное количество их военных, которые не участвуют в боевых действиях. Об этом в среду, 12 апреля, заявил в интервью Fox News координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"В посольстве есть небольшой военный контингент США, который работает вместе с офисом атташе по обороне, чтобы помочь нам работать над подотчетностью оборудования, которое поступает в Украину и выходит из нее", - пояснил он.

При этом представитель Белого дома подчеркнул, что американские военные "не воюют на поле боя".

"Не было никаких изменений в решении президента Джо Байдена о том, что американские войска в Украине не будут участвовать в этой войне", - сказал Кирби.

В свою очередь, в Министерстве обороны Латвии отметили, пишет Delfi, что в Украине находится небольшое количество латвийских военных для выполнения определенных вспомогательных функций, включая охрану посольства Латвии в Украине и грузов, однако "они не участвуют в боевых действиях".

Ранее BBC со ссылкой на утечку секретных документов США сообщило, что в Украине находится спецназ Великобритании (50 человек), Латвии (17 человек), Франции (15 человек), США (14 человек) и Нидерландов (один человек).

Напомним, спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что законодательство позволяет иностранным пилотам воевать на стороне Украины.

В США заявили о новой утечке партии секретных документов, которые описывают принципы национальной безопасности США. Документы касаются войны в Украине, Китая и Ближнего Востока.

Накануне в Пентагоне признали "утечку документов". В Белом доме отметили, что подлинность документов проверяют, сейчас известно, что некоторые были сфальсифицированы.