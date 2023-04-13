Если видео с казнью подлинное, то РФ станет в один ряд с ИГИЛ - глава Чехии

Президент Чехии Петр Павел считает, что подлинность записи с казнью украинского военного проверить невозможно.

Если видео с казнью украинского военного правдиво, то Россию необходимо приравнять к ИГИЛ. Об этом в среду, 12 апреля, заявил президент Чехии Петр Павел, пишет Ceske Noviny.

В то же время, он заявил, что проверить подлинность записи невозможно, поэтому он не может комментировать конкретный случай.

Однако он добавил, что задокументированы многие другие российские преступления, требующие осуждения и не относящиеся к 21 веку.

"Если это подтвердится, то российские военные выстраиваются рядом с "Исламским государством", которое мы все должны осудить", - заявил он.

Напомним, в среду, 11 апреля, в сети появилось видео, как россияне жестоко пытают украинского военнопленного и отрезают ему голову.

На видео отреагировал Владимир Зеленский, а в СБУ пообещали наказать российских военных преступников.

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