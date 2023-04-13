США оценивают общие потери Украины и РФ в 354 тыс. - Reuters

Согласно опубликованным документам Украина якобы имеет преимущество в танках и бронетранспортерах.

Опубликованные в интернете якобы документы разведывательного управления Министерства обороны США содержат оценки потерь Украины и России в войне, которые значительно отличаются от официальных данных обеих сторон. Об этом в среду, 12 апреля пишет Reuters.

Так, согласно "слитым" в сеть якобы документам американской военной разведки, в общей сложности на войне было убито или ранено 354 тысячи военных с обеих сторон.

Потери России оцениваются в 35,5-43 тысяч убитыми в бою и 154-180 тыс ранеными, то есть в общей сложности в 189,5-223 тысячи. Потери Украины оценивают в общей сложности от 124,5 до 131 тысячи - 15,5-17,5 тысяч убитыми и 109-113,5 тыс ранеными.

"Эти числа примерно в 10 раз превышают любые публичные данные о потерях, опубликованных Москвой или Киевом", - акцентирует Reuters.

В агентстве обратили внимание на соотношение сил украинской и российской армии, которое, согласно опубликованным документам, в целом указывает на численное преимущество России, однако Украина на поле боя якобы имеет 802 танка и 3 498 БТР, в то время как Россия - всего 419 танков и 2928 БТР.

Что касается потерь бронетехники, то, по опубликованной информации, Россия потеряла 2048 танков (это на более полутора тысячи меньше, чем цифра, которую дают украинские источники) и 3900 БТР, а Украина - 468 танков и 1020 БТР.

В то же время, российская сторона имеет преимущество в истребителях и средствах противовоздушной обороны.

За время полномасштабного вторжения России в Украину, начиная с 24 февраля от рук российских захватчиков погибли около 8,5 тысячи мирных жителей Украины.