Путин лично одобрил арест корреспондента WSJ Эвана Гершковича - СМИ

Задержание Гершковича вызвало гневные осуждения со стороны США и их союзников и ознаменовало очередной спад в отношениях между США и Россией.

Президент России Владимир Путин лично одобрил арест журналиста WSJ Эвана Гершковича, которого Россия обвинила в шпионаже. Об этом в среду, 12 апреля, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

"Инициатива задержания журналиста происходила от высших должностных лиц российских спецслужб, а окончательное решение принимал Путин", - заявили изданию его источники.

По мнению источников, это решение свидетельствует о том, что в Кремле становится все больше поклонников жесткого курса, направленного на противостояние с США.

"Задержание Гершковича вызвало гневные осуждения со стороны США и их союзников и ознаменовало очередной спад в отношениях между США и Россией, которые ухудшились после вторжения Путина в Украину", - указывает Bloomberg.

Глава Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова сказала агентству, что это событие является "тревожным звонком" не только для США, но и для всего Запада.

"Это говорит о том, что, по мнению Путина, возвращения к стабильным и надежным отношениям нет", - сказала Полякова.

Bloomberg пишет, что Россия может захотеть поменять журналиста на Владислава Клюшина, который в США признан виновным в изломах компьютерных сетей компаний и инсайдерской торговли на десятки миллионов долларов. По данным издания, Россия и ранее настаивала на включении Клюшина в предыдущие обмены пленными.

Напомним, 30 марта, в России силовики задержали гражданина США, журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. ФСБ обвинила его в "шпионаже за предприятием российского ВПК". Суд заключил журналиста под стражу на срок до 29 мая.

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