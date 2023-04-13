Стало известно, сколько российских самолетов находится в Беларуси

Российская Федерация продолжает размещать свои авиационные группировки на территории Белоруссии.

Российская авиационная группировка ВКС РФ на территории Беларуси сократилась до 12 самолетов и 12 вертолетов. Об єтом в среду, 12 апреля, сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Отмечается, что по состоянию на 12 апреля 2023 года, на территории Беларуси находятся восемь бомбардировщиков: шесть единиц Су-34 и 2 Су-24МР, которые размещены на аэродроме Барановичи.

Там же находятся четыре российских истребителя. Речь идет о Су-30 / Су-30СМ 14-го истребительного авиационного полка ВКС РФ.

На аэродроме Мачулищи находятся 12 единиц Ми-8 и Ми-24.

Наблюдатели отметили, что Россия постепенно сокращает свое авиа представительство на территории РБ.

"Из РБ в Россию убыли три истребителя-перехватчика МиГ-31К и два истребителя Су-30СМ. А 2 марта самолет ДРЛО А-50У после полученных повреждений улетел на 325-й авиационный ремонтный завод в Таганроге", - говорится в сообщении.

Лидер правящего режима Беларуси Александр Лукашенко заявил, что при нарастании угроз в стране может быть введено стратегическое ядерное оружие и для него якобы уже готова инфраструктура.