В СМИ РФ указали, кто может стоять за казнью украинского воина

В сети распространили видео, на котором российский военный ножом отрезает голову украинскому защитнику, который на тот момент был еще жив.

К убийству украинского военнопленного, которому отрезали голову, когда тот еще был жив, причастна ЧВК Вагнер. Об этом в среду, 12 апреля, заявил основатель российской правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин, пишет Медуза.

В частности, Осечкин рассказал, что он связывался с Андреем Медведевым, экс-командиром первого отделения четвертого взвода седьмого штурмового отряда ЧВК Вагнер, который сейчас находится в депортационной тюрьме в Швеции и отправил тому посмотреть видео казни украинца.

"Он его посмотрел несколько раз. И он однозначно опознает там своих коллег - бойцов ЧВК Вагнер по характерным позывным, по тому, как они разговаривают, по тому, что они озвучивают по рациям и другим моментам", - сказал Осечкин.

Осечкин напомнил, что подобные жестокие убийства уже совершали бойцы ЧВК Вагнер. А в интернете есть видео, как вагнеровцы убивают пленного кувалдой в Сирии, а также видео как они расчленяют тело.

Напомним, в среду, 11 апреля, в сети появилось видео, как россияне жестоко пытают украинского военнопленного и отрезают ему голову.

На видео отреагировал Владимир Зеленский, а в СБУ пообещали наказать российских военных преступников.