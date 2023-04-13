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США предоставят Украине новый грант - Вашингтон

Наравне с финансовой поддержкой Украины, Соединенные Штаты намерены и дальше усиливать санкционное давление на Россию.
США предоставят Украине новый грант - Вашингтон

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине дополнительную финансовую помощь. Об этом в среду, 12 апреля, заявила глава Министерства финансов США Джанет Йеллен, сообщает Укринформ.

По ее словам, деньги на украинские счета должны поступить до сентября. 

Она уточнила, что помощь будет осуществляться в формате грантов, а также поддержки энергетической безопасности на раннем этапе восстановления.

"Мы приветствуем усилия наших союзников и партнеров по оказанию значительной, ожидаемой и своевременной помощи, а также призываем всех продолжать это делать", - сказала глава Минфина.

Также она упомянула санкционное давление на россию. По ее словам, тот будет лишь возрастать. 

"Это ограничит доступ России к технологиям и оборудованию, необходимым для обеспечения ее войск", - сказала Йеллен. 

Она подчеркнула, что доход РФ от налогов на энергоносители упал более чем на 40% с момента введения ценовых ограничений на нефть.

Ранее президент встретился с филантропом и бизнесменом Говардом Баффетом, сыном миллиардера Уоррена Баффета и главой одного из созданных им благотворительных фондов, и обсудил с ним помощь Украине.

А перед этим Зеленский провел встречу с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном.

 

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