США предоставят Украине новый грант - Вашингтон
Соединенные Штаты Америки предоставят Украине дополнительную финансовую помощь. Об этом в среду, 12 апреля, заявила глава Министерства финансов США Джанет Йеллен, сообщает Укринформ.
По ее словам, деньги на украинские счета должны поступить до сентября.
Она уточнила, что помощь будет осуществляться в формате грантов, а также поддержки энергетической безопасности на раннем этапе восстановления.
"Мы приветствуем усилия наших союзников и партнеров по оказанию значительной, ожидаемой и своевременной помощи, а также призываем всех продолжать это делать", - сказала глава Минфина.
Также она упомянула санкционное давление на россию. По ее словам, тот будет лишь возрастать.
"Это ограничит доступ России к технологиям и оборудованию, необходимым для обеспечения ее войск", - сказала Йеллен.
Она подчеркнула, что доход РФ от налогов на энергоносители упал более чем на 40% с момента введения ценовых ограничений на нефть.
Ранее президент встретился с филантропом и бизнесменом Говардом Баффетом, сыном миллиардера Уоррена Баффета и главой одного из созданных им благотворительных фондов, и обсудил с ним помощь Украине.
А перед этим Зеленский провел встречу с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном.