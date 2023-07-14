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Украина станет членом НАТО - Остин

Страны НАТО заявили, что пригласят Украину в Альянс, когда все страны-члены согласятся и все условия будут выполнены.
Украина станет членом НАТО - Остин

Зеленский во время саммита в Вильнюсе получил заверения от каждой страны, входящей в Североатлантический Альянс, в том, что Украина станет членом НАТО. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин телеканалу CNN.

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"Было отлично сидеть в комнате и смотреть, как 31 страна заверила его одна за другой, что Украина станет членом НАТО", - сказал Остин, комментируя отсутствие конкретных сроков вступления Украины в Альянс.

Также он добавил, что Зеленский также получил заверения от всех членов оборонного блока, что они будут поддерживать Украину в войне с Россией так долго, сколько потребуется.

Ранее Кулеба заявил, что Украина получит F-16, а Россия это проглотит. Дмитрий Кулеба ответил на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия будет рассматривать предоставление Украине F-16 как "ядерную угрозу".

 

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