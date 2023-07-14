У НАТО есть план в случае нападения России - Bild

Все члены Североатлантического Альянса должны инвестировать в оборону не менее 2% своего ВВП.

Страны НАТО разработали план на случай войны с РФ. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

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Сообщается, что секретный оборонный план НАТО по реагированию на вероятное нападение России имеет 4400 страниц. В нем подробно прописано, что должны сделать страны Альянса в ответ на угрозу со стороны РФ.

В частности Германия должна сыграть роль ключевого логистического центра.

"Всего 300 000 военнослужащих Альянса будут находиться в состоянии повышенной готовности, в том числе 35 тыс. солдат Бундесвера. Планируется разместить больше солдат на востоке. Германия отвечает за Литву, Канада - за Латвию, Великобритания - за Эстонию, а США - за Польшу", - пишет издание.

Обсуждается вопрос о создании второго сухопутного командования НАТО. В качестве места размещения рассматривается германский Висбаден.

"НАТО хочет лучше защитить свои подводные коммуникации от диверсий создавая новые наблюдательные центры", - указывает в статье.

Также НАТО займется расширением подразделений с тяжелым вооружением, способных выдержать упорные бои, усилит системы ПВО, увеличит запасы дальнобойной артиллерии и ракет.

Ранее Кулеба заявил, что Украина получит F-16, а Россия это проглотит. Дмитрий Кулеба ответил на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия будет рассматривать предоставление Украине F-16 как "ядерную угрозу".