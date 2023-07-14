США направят в Европу до 3000 резервистов - Байден

Резервисты станут частью операции Атлантическая решимость, являющейся ротационным развертыванием, укрепляющим восточный фланг НАТО.

Президент США Джо Байден уполномочил Пентагон направить около 3000 военнослужащих из резерва в Европу на фоне войны России в Украине. Об этом сообщает CNN.

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Сообщается, что более 100 000 военнослужащих США находятся в Европе. Их число возросло после начала вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Согласно новому указу, резервисты будут участвовать в операции "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve) - ротационном развертывании, укрепляющем восточный фланг НАТО.

Недавно подписанный указ определяет "Атлантическую решимость" как операцию на случай чрезвычайных ситуаций, предоставляющую резервистам такие же преимущества, как и военнослужащим срочной службы. Также это позволяет Пентагону отправить больше сил и средств в помощь Европейскому командованию США.

Ожидается, что отправка резервистов займет около шести месяцев. Дополнительные войска, скорее всего, будут работать в сфере логистики и обеспечения или медицинских сферах.

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