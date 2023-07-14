В Курской области заявили о взрыве БПЛА в районе АЭС

В России заявили о взрыве дрона в Курской области в районе расположения АЭС.

| Автор: Мальцева Ольга

В ночь на 14 июля в городе Курчатове, что в Курской области России произошло падение БПЛА. В этом городе расположена Курская АЭС. Как сообщает российская Baza, по предварительным данным, сработала система ПВО.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что якобы "критически важных объектов в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждено не было".

Старовойт сообщил, что частичные повреждения получил многоквартирный дом - у него посечены фасад и остекление.

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Напомним, Днепропетровскую область атаковали БПЛА, есть попадания. В Кривом Роге повреждены коммунальное предприятие, транспортное предприятие и два двухэтажных дома.