В Курской области заявили о взрыве БПЛА в районе АЭС
В России заявили о взрыве дрона в Курской области в районе расположения АЭС.
В ночь на 14 июля в городе Курчатове, что в Курской области России произошло падение БПЛА. В этом городе расположена Курская АЭС. Как сообщает российская Baza, по предварительным данным, сработала система ПВО.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что якобы "критически важных объектов в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждено не было".
Старовойт сообщил, что частичные повреждения получил многоквартирный дом - у него посечены фасад и остекление.
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Напомним, Днепропетровскую область атаковали БПЛА, есть попадания. В Кривом Роге повреждены коммунальное предприятие, транспортное предприятие и два двухэтажных дома.
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