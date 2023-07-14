В РФ обнаружены застреленными два человека в военные форме - соцсети

Россияне еще не установили личности погибших, однако эксперты уже смогли установить, что причиной смерти стали огнестрельные раны.

Тела двух убитых мужчин в военной форме обнаружены в Воронежской области России. Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza в пятницу, 14 июля.

В соцсети отмечается, что двоих погибших с огнестрельными ранениями обнаружили утром 6 июля в Хохольском районе области рядом с автодорогой Воронеж-Луганск, под селом Оскино.

В сообщении говорится, что на мужчинах была военная форма, но не было никаких документов.

Вблизи погибших также обнаружен автомобиль УАЗ СГР, внутри которого находилось оружие.

Личности погибших до сих пор не установлены. Эксперты смогли выяснить только, что смерть наступила от огнестрельных ранений.

В настоящее время проводится расследование по факту убийства.

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