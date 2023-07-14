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В Нидерландах произошло нападение на центр выдачи помощи бедным: один погиб

Нападавший скрылся с места преступления. Полиция проводит расследование и разыскивает злоумышленника.
В Нидерландах произошло нападение на центр выдачи помощи бедным: один погиб
 
Один человек погиб и еще двое получили ножевые ранения в результате нападения неизвестного в центре выдачи помощи бедным и беженцам в городе Лейден в Нидерландах. Инцидент произошел утром в пятницу, 14 июля. Об этом сообщила местная газета NL Times.
 
Издание отмечает, что 66-летний мужчина скончался от полученных ранений.
 
Кроме того, двое пострадавших находятся в больнице. Состояние одного из них оценивается медиками как тяжелое.
 
Нападавший скрылся с места преступления. Его мотивы пока неизвестны. Полиция начала расследование, сейчас ведутся поиски преступника.
 
По информации СМИ, вероятный злоумышленник имел темный цвет кожи, бороду и короткую стрижку.
 
Напомним, в Саудовской Аравии неизвестный пытался напасть на консульство США в Джидде на востоке страны. Нападавший был убит, от полученных ранений также скончался охранник консульства.
 
 
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