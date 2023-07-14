В Нидерландах произошло нападение на центр выдачи помощи бедным: один погиб
Нападавший скрылся с места преступления. Полиция проводит расследование и разыскивает злоумышленника.
Один человек погиб и еще двое получили ножевые ранения в результате нападения неизвестного в центре выдачи помощи бедным и беженцам в городе Лейден в Нидерландах. Инцидент произошел утром в пятницу, 14 июля. Об этом сообщила местная газета NL Times.
Издание отмечает, что 66-летний мужчина скончался от полученных ранений.
Кроме того, двое пострадавших находятся в больнице. Состояние одного из них оценивается медиками как тяжелое.
Нападавший скрылся с места преступления. Его мотивы пока неизвестны. Полиция начала расследование, сейчас ведутся поиски преступника.
По информации СМИ, вероятный злоумышленник имел темный цвет кожи, бороду и короткую стрижку.
Напомним, в Саудовской Аравии неизвестный пытался напасть на консульство США в Джидде на востоке страны. Нападавший был убит, от полученных ранений также скончался охранник консульства.
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