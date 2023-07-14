США выделили $300 млн для Украины на 2024 год

Палата представителей Конгресса приняла проект оборонного бюджета на 2024 год, предусматривающий выделение 300 млн долларов для Украины.

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2024 год и передала его на рассмотрение Сената. В этом проекте предусмотрено 300 млн долларов для Украины. Об этом сообщает издание Голос Америки в пятницу, 14 июля.

СМИ отметило, что пять поправок, требовавших сократить или прекратить помощь Украине, не набрали голосов. В частности, отклонили поправку, требовавшую убрать 300 млн долларов для Киева из оборонного бюджета: 89 "за" - 358 "против". Провалилась и поправка об отмене всей военной помощи Украине: 70 "за" – 358 "против".

Демократы пытались увеличить сумму помощи для Украины еще на 500 млн долларов, однако эту инициативу не одобрил комитет Палаты представителей по вооруженным силам.

В документе предусмотрено продолжение действия закона о ленд-лизе для Украины принятого в 2022 году, как минимум еще на год, до конца 2024 года. В проекте оборонного бюджета также прописано, что общая поддержка Украины должна быть продлена по меньшей мере до 2027 года.

Отдельные средства прописаны для исследования потенциала для создания центра передового опыта Украины по лечению травм, полученных в ходе войны. Подразделения Минобороны США должны изучать и перенимать опыт войны в Украине.

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