Больше благодарности. Скандал с министром Уоллесом

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заверил, что будет поддерживать Украину, сколько потребуется.

Одна из наиболее скандальных историй прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО – слова министра обороны относительно "поддержки Украины" и резкая реакция президента Владимира Зеленского на них. Конфликт, еслы он и был, похоже, полностью исчерпан.

Не Amazon

Уоллес на полях Вильнюсского саммита НАТО призвал Украину выражать больше благодарности партнерам за оказанную военную поддержку вместо того, чтобы постоянно ставить новые требования по разблокированию новых видов вооружений.

Говоря о том, не повлияет ли на боевой дух украинских военных отказ Альянса назвать конкретные временные рамки приема Украины в НАТО, глава британского Минобороны заявил, что не верит в это, после чего сказал, что Киев всегда просит большего.

"Здесь есть небольшая оговорка, которая заключается в том, что, нравится нам это или нет, люди хотят видеть благодарность. Мой совет украинцам: иногда вы убеждаете страны отказаться от собственных запасов оружия, и да, это – благородная война, и мы видим, что вы воюете не только за себя, но и за наши свободы", – сказал Уоллес.

"Но иногда вам приходится убеждать законодателей в Конгрессе США, вам приходится убеждать политиков в других странах, которые сомневаются, что вы знаете, что это того стоит, что оно того стоит и что они что-то за это получат", – добавил он.

Министр после этого вспомнил, что иногда слышит "ворчание" от американских законодателей по поддержке Украины: мол, "мы предоставили 83 миллиарда долларов или сколько там; знаете, мы не Amazon".

Он рассказал о своем визите в Киев в июне прошлого года. "Я сказал украинцам в прошлом году, когда ехал 11 часов до Киева и получил перечень оружия, – я сказал, что я не Amazon", – добавил он.

Нужно благодарить каждое утро?

Владимир Зеленский в ответ заверил, что Украина очень благодарна Британии и ее народу за поддержку.

"Мне кажется, мы всегда были очень благодарны Соединенному королевству, всегда благодарны премьер-министру и министру обороны господину Уоллесу... Я просто не знаю, что он имеет в виду, как еще нам нужно поблагодарить. Пусть он напишет мне... Можем утром просыпаться и благодарить министра лично. Британия - наши партнеры, мы им благодарны, возможно министру хочется чего-то особенного... Но мне кажется, у нас хорошие отношения. Мы благодарны людям. В конце концов большая поддержка людей влияет на поддержку любого руководства государства", - заявил Зеленский.

Президент также обратился к министру обороны Украины Алексею Резникову. "Алексей, у вас плохие отношения с министром обороны? Замечательные? Ну так поблагодарите его. Позвоните ему сегодня".

Реакция

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко назвал "нездоровым сарказмом" слова Зеленского о том, что он может благодарить за военную помощь министра обороны Уоллеса хоть каждое утро:

"Я думаю, он ответил немного с сарказмом... когда президент Зеленский сказал, что каждое утро он будет просыпаться и звонить Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его... Я не думаю, что этот сарказм − это здоровый сарказм".

В то же время Пристайко добавил, что Украине не стоит показывать России, что между ней и партнерами могут быть какие-то недоразумения − враг должен знать, что Украина и партнеры работают вместе.

Он также отметил, что если что-то случится, то "Бен может позвонить мне и рассказать все, что он хочет".

Пристайко также подчеркнул, что Украина не ждет, что кто-то будет воевать за нее, а просит только снаряжение.

Позже посол пояснил, что считает сарказм не уместным между дружественными странами.

"Саркастический комментарий британского министра о Амазон, получил такой же саркастический ответ президента Зеленского. Но я уверен, что сарказм между дружественными странами не нужен!", - отметил Пристайко.

В итоге сам Уоллес на своей странице в Facebook заявил, что его слова относительно "поддержки Украины" вызвали большой интерес, но были частично искажены, он также заверил, что будет поддерживать Украину, сколько потребуется.

"Для протокола: как человек, который был на передовой в мобилизации поддержки Украины, я обсуждал вызовы, которые могут возникнуть, когда мы работаем на пути к общей цели − помочь Украине получить то, что ей нужно для победы над этим незаконным вторжением. Я говорил о необходимости для Украины иногда признавать, что во многих странах и в некоторых парламентах нет такой сильной поддержки, которая есть в Великобритании. Это был комментарий не о правительствах, а больше о гражданах и депутатах во всем международном сообществе", - отметил Уоллес.

Он добавил, что властям Великобритании повезло, что население и все партии в парламенте поддерживают усилия страны по оказанию помощи Украине.

"Мои комментарии стремились показать то, что важно помнить, что не нужно разговаривать с самими собой, а нужно прилагать усилия, чтобы достучаться до других граждан, которых все еще нужно убедить. Комментарии об "Amazon" были сделаны в прошлом году, чтобы подчеркнуть, что отношения Британии с Украиной являются не "транзакционными", а скорее "партнерскими"", − написал Уоллес.

Он заверил, что лично будет продолжать поддерживать Украину "до конца, столько, сколько потребуется".

Пост Уоллеса за полтора часа собрал более трех сотен комментариев − подавляющее большинство из которых слова благодарности на украинском и английском языках.