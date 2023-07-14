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В ПС Британии заявили, что готовы "летать и сражаться" с российскими пилота

Главный маршал авиации Великобритании сэр Ричард Найтон заверил, что в случае вероятных столкновений авиация РФ – проиграет.
В ПС Британии заявили, что готовы "летать и сражаться" с российскими пилота

 

Королевские ПС Великобритании готовы противостоять России на фоне опасений по поводу сокращения вооруженных сил. Об этом заявил главный маршал авиации Великобритании сэр Ричард Найтон, недавно назначенный главнокомандующим королевскими Военно-воздушными силами, сообщает издание Daily Express.
 
По словам Найтона, "российские пилоты проиграют" в случае вероятного столкновения двух сторон.
 
"Сэр Ричард подчеркнул готовность Великобритании противостоять противникам в своей инаугурационной речи на Глобальной конференции руководителей авиации и космонавтики штаба ВВС, особенно в ответ на незаконное вторжение России в Украину", - говорится в сообщении.
 
Он отметил важность четкого сообщения противникам о том, что у Королевских ВВС есть реальные возможности борьбы.
 
"Мы готовы летать и сражаться, и они проиграют", - отметил Найтон.
 
Напомним, что Британия планирует начать обучение украинских пилотов уже в августе. Речь о тренировке 20 военных из Украины.
 
 
 
 
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