В ПС Британии заявили, что готовы "летать и сражаться" с российскими пилота
Главный маршал авиации Великобритании сэр Ричард Найтон заверил, что в случае вероятных столкновений авиация РФ – проиграет.
Королевские ПС Великобритании готовы противостоять России на фоне опасений по поводу сокращения вооруженных сил. Об этом заявил главный маршал авиации Великобритании сэр Ричард Найтон, недавно назначенный главнокомандующим королевскими Военно-воздушными силами, сообщает издание Daily Express.
По словам Найтона, "российские пилоты проиграют" в случае вероятного столкновения двух сторон.
"Сэр Ричард подчеркнул готовность Великобритании противостоять противникам в своей инаугурационной речи на Глобальной конференции руководителей авиации и космонавтики штаба ВВС, особенно в ответ на незаконное вторжение России в Украину", - говорится в сообщении.
Он отметил важность четкого сообщения противникам о том, что у Королевских ВВС есть реальные возможности борьбы.
"Мы готовы летать и сражаться, и они проиграют", - отметил Найтон.
Напомним, что Британия планирует начать обучение украинских пилотов уже в августе. Речь о тренировке 20 военных из Украины.
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